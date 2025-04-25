Валютні обмеження на кордоні: хто і за яких умов може втратити гроші у 2025

Українці, які перевозять готівку в доларах або євро через кордон, можуть втратити свої кошти, якщо не дотримуватимуться митних норм. За порушення передбачені штрафи, а іноземна валюта може бути конфіскована.

Згідно з даними Державної митної служби, вивезення валюти з України дозволяється, але з певними обмеженнями. Якщо сума не перевищує 10 тисяч євро (за офіційним курсом на день поїздки), подача декларації не потрібна. Якщо ж сума валюти перевищує цей ліміт, потрібно не тільки заповнити декларацію, а й пояснити, звідки походять ці гроші.

Резиденти України, які вивозять або пересилають валютні кошти, повинні надати додаткові документи, зокрема:

підтвердження зняття готівки з банківського рахунку;

довідка про покупку банківських металів (за наявності);

чек чи квитанція про обмін валют – тільки якщо сума перевищує 10 000 євро в еквіваленті.

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Важливо пам’ятати, що документи, що підтверджують зняття готівки, є дійсними протягом 90 днів з моменту їх видачі. Для нерезидентів діють інші правила – їм достатньо правильно заповнити митну декларацію.

Наслідки для порушників у 2025 році

Недотримання вимог щодо декларування валюти призводить до фінансових санкцій. З 2022 року в Україні вступили в силу оновлені норми, що внесли зміни до Митного кодексу, визначаючи відповідальність громадян за порушення при перетині кордону.

За недекларування іноземної валюти накладається штраф у розмірі 20% від суми, що перевищує встановлений ліміт. Якщо ж особа навмисно не повідомила про наявність готівки або спробувала перевезти валюту без митного контролю, штраф збільшується до 100% від вартості суми. Крім того, валюту конфіскують повністю.

Сплата штрафу не гарантує, що валюту буде дозволено вивезти – без відповідних документів вона залишатиметься затриманою на митниці.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, як українцям, що виїхали за кордон, законно не платити за комунальні послуги.

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