Вам нарахували зайві куби за газ: як не переплачувати та уникнути неприємностей

За інформацією видання "ГазПравда", українські споживачі можуть зіткнутися із завищеними нарахуваннями за газ через неправильну передачу показників лічильника.

Про це повідомляє профільне видання "ГазПравда".

Основні правила для уникнення переплат:

Терміни передачі показників:

Щомісяця з 1 по 5 число

Навіть за відсутності споживання

Навіть якщо не проживаєте за адресою

Способи передачі показників:

Через особистий кабінет "Газорозподільні мережі України"

Через сервіси локальних операторів (для Києва, Одеської та Полтавської областей)

Для клієнтів "Нафтогазу":

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Важливо: при відсутності вчасно переданих показників, постачальник розраховує платіж за усередненими даними - середнє споживання за попередні 3 роки. Це може призвести до суттєвого завищення суми в платіжках порівняно з реальним споживанням.

Регулярна та своєчасна передача показників лічильника є єдиним способом отримання коректних нарахувань за спожитий газ.

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