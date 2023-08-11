Варіант легкої вечері: рецепт запечених баклажанів з булгуром

Баклажани з булгуром за рецептом від Schuba – корисна та легка у приготуванні страва, яка готується в духовці без зайвих зусиль. Крупа булгур чудово поєднується із запеченими овочами.

Інгредієнти:

Баклажан – 2 шт.

Булгур – 200 г

Перець капі – 1 шт.

Томати черрі – 15 шт.

Часник, зубчики – 5 шт.

Цвітна капуста – 200 г

Сир твердий – 100 г

Паприка мелена – 1 ч. л.

Приправа "Італійські трави" – 1 ч. л.

Оливкова олія – 7 ст. л.

Сіль – за смаком

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Спосіб приготування:

1. Промийте булгур. У казанок чи каструлю з товстим дном влийте 5 ст. л. оливкової олії, розігрійте та всипте булгур. Мішайте і добре протягом 1 хвилини.

2. Залийте крупу окропом у співвідношенні 1:2. Доведіть до кипіння, посоліть та варіть на невеликому вогні 20 хвилин.

3. Жаростійку форму змастіть олією та викладіть у неї надрізані томати,присолені баклажани, порізаний перець і розібрану на суцвіття цвітну капусту, часник.

4. Посоліть, посипте паприкою і травами. Збризніть оливковою олією і поставте запікатися 40-45 хвилин при 180-200 градусах.

5. На запечені баклажани викладіть булгур, посипте тертим сиром і запікайте 10-12 хвилин. Подавайте з запеченими овочами.

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