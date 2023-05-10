Поблизу Австралії знайшли акулу-демона з білими очима: як виглядає

Дивна акула-демон із яскравими білими очима виявлена біля берегів Австралії. Це сталося випадково, коли вчені дослідили химерні яйцеві капсули, які роками пилилися в музейному сховищі.

Як повідомляє LiveScience, десятиріччя тому мертва вагітна самка акули була спіймана біля узбережжя Західної Австралії. Спочатку ця "акула-привид" була неправильно ідентифікована. Але згодом її визнали новим видом – лише після того, як вчені ще раз глянули на її химерні яйцеві капсули.

Нововідкритий вид описаний у новому дослідженні, яке опубліковане в Journal of Fish Biology. Її назвали Apristurus ovicorrugatu. Ця акула, як з'ясувалося, відкладала яйця.

"Це незвичайна риса для глибоководних видів, і тільки один інший вид, Apristurus nakayai з Нової Каледонії та Папуа-Нової Гвінеї, поділяє цю ознаку", – розповів провідний автор дослідження Вілл Уайт.

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Apristurus – рід котячих акул. Вони широко відомі як акули-привиди чи демони. Цей вид налічує близько 40 відомих різновидів.

У той час як більшість видів акул народжують живих дитинчат, решта є яйцекладними, тобто відкладають яйця. У капсулах для яєць, також відомих як "сумки русалок", часто є довгі вусики, які дозволяють їм кріпитися до водоростей або каменів.

Зазначається, що у 2011 році дослідники натрапили на надзвичайно дивний випадок із яйцем, що містить ембріон акули. Було ясно, що акула належала до роду Apristurus, але капсула для яєць не відповідала жодному відомому виду.

Понад десять років це залишалося загадкою, поки вчені не знайшли ще два екземпляри в Австралійській національній рибній колекції, що знаходиться під егідою CSIRO.

"Яйця мали дуже характерні поздовжні гребені на поверхні, які мали Т-подібну форму в поперечному перерізі", – розповів Уайт. За його словами, виявлено, що тільки один інший вид у світі має капсули для яєць з такою формою гребеня, і це зовсім інший рід.

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Коли вчені вирішили базу даних колекцій, щоб дізнатися, чи не було знайдено якихось інших невідомих екземплярів таких акул в невеликому районі, де було зібрано ящики з яйцями, вони знайшли вагітну самку: акулу довжиною 46 сантиметрів, яка була помилково ідентифікована як південно-китайська котяча акула (Apristurus sinensis).

"На щастя, самка, яку ми знайшли, містила яйцеклітину з ідентичними ребрами й підтвердила наші підозри", — сказав Уайт.

Дослідники кажуть, що відкриття A.Оvicorrugatus наголошує на важливості форми оболонки яйця для ідентифікації видів. В Австралії представникам громадськості пропонується завантажувати зображення яєчних ящиків у глобальну базу даних, що дозволило вченим краще зрозуміти, де розмножуються акули, що відкладають яйця. Яйця A. Оvicorrugatus були виявлені прикріпленими до коралів, що дозволяє припустити, що цей вид може особливо покладатися на ці організми для розмноження.

Уайт та його колеги переглядають музейні колекції у пошуках нових видів, щоб побачити, що ще куратори могли неправильно ідентифікувати.

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