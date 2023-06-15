Поблизу Бахмуту бійці ЗСУ з HIMARS ефектно знищили воєнну техніку ворога (відео)

Українські бійці зі складу Сил спеціальних операцій в районі міста Бахмут спільно з ракетно-артилерійським підрозділом за допомогою HIMARS знищили радіолокаційний комплекс розвідки й контролю стрільби ворога та його автоматизований комплекс радіоелектронного придушення.

Ліквідація ворожої воєнної техніки потрапила в об'єктив аеророзвідки. Відео знищення російських комплексів опублікувало Командування ССО у Фейсбуці.

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"Воїни ССО розвідали позиції радіолокаційного комплексу артилерійської розвідки "ЗООПАРК-1" та станції РЕБ "Борісоглєбськ-2". Дані про місце знаходження оперативно передані побратимам з ракетно-артилерійського підрозділу. В ході вогневого ураження знищено ворожу техніку та майже всю живу силу противника", – йдеться в описі до відео.

Раніше бійці ССО показали знешкодження спостережного пункту росіян. Це сталося на південному напрямку фронту. Аеророзвідка зафіксувала спостережний пункт росіян, які вони розташували на вежі та прикрили дошками. Там же знаходився й ПЗРК "Ігла" ворога. Спостережну вежу та зброю ворога було знищено прицільним ударом FPV-дрона.

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