Ведуть до розлуки та притягують нещастя: п‘ять видів квітів, які краще не дарувати

Якщо ви хочете потішити свою кохану гарним букетом – корисно буде знати, які квіти краще не дарувати. З ними пов’язані не дуже позитивні прикмети та забобони, в які більшість хоч і не вірить, але, тим не менш, такий подарунок може залишити неприємний осад. Від покупки яких квітів краще утриматись підкаже UaPortal.

Червоні гвоздики

Ці квіти можна часто побачити на кладовищі , вони асоціюються з трауром та смертю. Якщо ж ви все-таки вирішили дарувати саме ці квіти – розбавте червоні гвоздики квітами іншого кольору та сорту.

Білі калли

Останнім часом вони стали дуже популярними в наречених. Хоча в багатьох країнах світу ці квіти вважаються похоронними. І якщо ви не впевнені, що людина нормально до цього ставиться, краще відмовтесь від їх покупки, щоб не витратити велику суму грошей дарма.

Конвалії

Згідно забобонам і прикметам, конвалії не можна дарувати коханим жінкам. За прикметами, вони прискорюють розставання.

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Жовті квіти

Прикмети кажуть, що жовті квіти ведуть до розлуки, тому їх не можна дарувати жінці, з якою у вас серйозні стосунки.

Сухі квіти

Згідно з прикметами, засушені композиції притягують нещастя і біди. Хоча такі квіти гарно виглядають та дуже довго стоять, вони асоціюються зі смертю.

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