Як часто потрібно міняти воду, щоб продовжити свіжість букета

Кожній дівчині хочеться, щоб квіти залишалися живими та красивими якомога довше. UAportal підготував список практичних порад, які допоможуть з легкістю доглядати свіжий букет квітів.

Виберіть правильну вазу для ваших квітів

При виборі вази важливо враховувати тип та розмір кольорів, які ви хочете виставити. Занадто маленька або занадто велика ваза може призвести до того, що ваша композиція виглядатиме незграбною та незбалансованою. Крім того, для різних кольорів потрібні різні типи ваз. Наприклад, довгостеблові квіти, такі як троянди, слід ставити у високі вази, а короткостебельні квіти, такі як тюльпани, краще ставити у низькі вази.

Відео дня

Читайте також: Що додати у воду, щоб квіти після свят довше стояли

Регулярно міняйте воду

У брудній воді швидко розмножуються бактерії, що може призвести до в'янення та загибелі ваших квітів. Щоб букет виглядав свіжим та красивим, змінюйте воду кожні два-три дні та додавайте у воду квітковий екстракт, щоб продовжити життя букета.

Обрізайте стебла під кутом

Якщо зрізати стебла квітів під кутом, вони будуть легше вбирати воду, що допоможе їм довше залишатися свіжими та зеленими. Використовуйте гострі ножиці або ножа, щоб зрізати стебла під кутом 45 градусів, що збільшить площу поверхні для вбирання води.

Нагадаємо, подарунки можуть нести у собі не лише радість, а й негативну енергію. Деякі абсолютно безневинні предмети можуть відібрати в людини красу, здоров'я та матеріальні блага. UAportal розповів, які 5 речей краще викреслити зі списку подарунків.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш телеграм канал !