Великобританія розглядає можливість постачання танків Challenger 2 в Україну – Sky News

За словами джерел, "протягом кількох тижнів" точаться дискусії про постачання ЗСУ певної кількості основного бойового танка британської армії – Challenger 2.

Про це повідомляє Sky News. Зазначається, що цей крок ознаменував би значне посилення підтримки України західними партнерами та міг би спонукати інших союзників по НАТО, зокрема Німеччину, наслідувати цей приклад.

"Це спонукало б інших давати танки", – цитують українське джерело у виданні.

Уряд Ріші Сунака ще не прийняв остаточного рішення, але якщо Британія на це піде, вона стане першою країною, яка відповість на прохання українських лідерів оснастити свою армію потужними західними танками.

Група з приблизно 50 країн на чолі з США, включаючи Великобританію, які надають військову підтримку Україні, має провести наступне засідання 20 січня. Будь-які оголошення про нову допомогу можуть бути зроблені разом зі збором Контактної групи.

Одне джерело припустило, що Британія може запропонувати близько 10 танків Challenger 2, що буде достатньо для оснащення ескадрильї.

За словами джерела, це кардинально не змінить правила гри, але все одно матиме величезне значення, оскільки цей крок подолає бар’єр, який досі не дозволяв союзникам пропонувати західні танки Україні через побоювання, що росія сприйме це надмірною ескалацією.

Міністерство оборони Великої Британії поки не підтвердило і не спростувало, що британський уряд розглядає можливість постачати Україні танки.

Що відомо про Challenger 2

Challenger 2 – це основний бойовий танк сухопутних військ Великої Британії. Надійшов на озброєння британської армії в 1998 році, а остання машина надійшла у 2002 році. Очікується експлуатація танків цієї моделі аж до 2035 року.

Ці танки застосовувалися для ведення бойових дій в Боснії, Косово та Іраку з 2003 року по 1 вересня 2010.

Основний бойовий танк "Челленджер 2" випускається британською компанією "Віккерс Дефенс Сістемс" (нині є частиною компанії BAE Systems). Це третій танк, що має ім'я "Челленджер".

Хоча Challenger 2 був розроблений на основі Challenger, новий танк відрізняється від більш ранньої моделі абсолютно новим дизайном: всього 5 % деталей є загальними для обох моделей.

На цей момент Challenger 2 замінив попередню модель на озброєнні британської армії. Танк озброєний 120-мм нарізною гарматою і 7,62-мм ланцюговою гарматою.

Танк успішно пройшов випробування на надійність, проведені в 1994 році, під час яких 3 машини перевірялися протягом 285 днів випробувань, на яких симулювалися бойові умови. Кожний з цих днів охоплював:

27 км їзди по дорозі

33 км їзди поза дорогою

34 постріли з основної гармати

1000 пострілів з ​​кулемета калібру 7,62-мм

10 год простою двигуна

3,5 год роботи двигуна

На випробуваннях було доведено, що новий танк повністю відповідає всім вимогам, що пред'являються військовими.

2008 року почалася модернізація 250 з 358 танків Challenger 2, що перебували на озброєнні британської армії. На танки встановлювали комплект додаткового навісного бронювання, нова 120-мм нарізна гармата, новий двигун потужністю 1100 кВт, нову автоматичну трансмісію, нову систему управління вогнем та кондиціонер.

Характеристики Challenger 2

Вага: 62-75 т;

Довжина: 8,3 м;

Ширина: 3,52 м;

Висота: 2,49 м;

Екіпаж: 4;

Броня: комбінована "Чобгем", протиснарядна Лоб корпуса: мінімум 700мм від БОПС; Лоб башти: 800мм від БОПС/1200мм від КС;

Динамічний захист: ROMOR

Головне озброєння: 120-мм L30E4

Другорядне озброєння: 1 × 7,62-мм L94A1; 1 × 7,62-мм L37A2;

Двигун: Perkins Engines Company Limited CV12 1200 кс;

Питома потужність:19,2 кс/т

Підвіска: гідропневматична;

Дорожній просвіт: 500 мм;

Операційна дальність: 400 км;

Швидкість: 56 км/год.

Раніше ми писали про можливості бронетранспортера Bastion, який Франція передасть Україні разом з бронеавтомобілями AMX-10RC.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Телеграм-канал!