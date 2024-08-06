Веніславський розповів про підготовку закону, який дозволить мобілізуватися в обхід ТЦК

Командири військових частин зможуть вербувати добровольців напряму, без залучення ТЦК. Саме такий законопроєкт перебуває на підготовці у Верховній Раді.

Про це повідомив народний депутат, член оборонного комітету Федір Веніславський у коментарі Укрінформу. За його словами, Генштаб спільно з Міноборони і оборонним комітетом Ради вже напрацював певний алгоритм, під який і готують нормативно-правову базу.

Як пояснив нардеп, зараз у громадянина є два основних способи потрапити на службу до конкретної частини: підписати контракт, або мобілізуватися за запитом частини.

Читайте також: Чи потрібно людям з інвалідністю проходити ВЛК: пояснення адвокатів

"Але представники Територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки мають свої розпорядки або замовлення Генерального штабу, і далеко не завжди готові були виконувати ці відношення від військових частин", – пояснив Веніславський.

Він додав, що знадобиться ще декілька днів, аби завершити усі необхідні процеси, і тоді законопроєкт буде презентовано суспільству. Законопроєкт дозволить, щоб "командири військових частин мали право, так само як і ТЦК та СП, виконувати місію залучення до служби в Збройних силах військовозобов'язаних, які готові мобілізуватись, але не готові укладати контракт".

"Я думаю, якщо всі учасники процесу своєчасно виконують свої зобов'язання або свої функції, то є всі можливості, що у вересні вдасться це запровадити на повну силу", – вказав нардеп.

Нагадаємо, раніше UAportal писав, у яких випадках чоловіків з інвалідністю можуть мобілізувати.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Telegram-канал!