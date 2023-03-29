Вербна неділя 2023: традиції та заборони свята

Вербну неділю зазвичай відзначають в шосту неділю Великого посту та останню неділю перед Великоднем. Цьогоріч Великдень у православних настане 16 квітня, а Вербну неділю святкуватимемо 9 квітня.

Цього дня віряни святкують дванадесяте свято – Вхід Господа до Єрусалиму. Ця подія передувала розп'яттю та воскресенню Ісуса Христа.

За біблійними легендами, напередодні Великодня Христос вирушив до Єрусалиму відразу після того, як воскресив свого померлого друга Лазаря. Багато людей побачивши це диво повірили, що Ісус — той самий Месія, на якого всі так довго вони чекали. Віряни сподівалися, що Ісус стане царем Ізраїлю та звільнить країну від римської влади.

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Христос в'їхав до міста на віслюку. Його зустрічав радісний натовп, який стелив перед ним свій одяг та пальмові гілки. Христу вигукували: "Осанна (рятуй нас)! Благословен той, хто прийде в ім'я Господнє, цар Ізраїлю!".

З тих часів свято Вербна неділя має велике значення для всіх віруючих, адже того дня Ісус добровільно, знаючи, що незабаром на нього чекає трагічна загибель, приїхав до міста. Цей момент став початком його страждань за людські гріхи. У нашій країні це свято називається Вербною неділею, тому що гілочки верби стали його головними атрибутами, що символізують пальмові гілки, помахами яких зустрічали Христа жителі Єрусалиму.

Традиції свята

Зазвичай віруючі починають відзначати свято у суботу ввечері. Вони вирушають до церкви, де проходить всеношна. На богослужінні священники читають Євангеліє, 50 псалом й окроплюють вербові гілки святою водою. Парафіяни стоять з гілочками та запаленими свічками до кінця служби. Освячення верби відбувається й у Вербну неділю, під час проведення Літургії Іоанна Золотоуста.

Гілочкам верби цього дня приписують дня цілющі властивості. Вважається, що освячену вербу треба принести у дім та поставити біля ікони. Він має простояти там весь рік, охороняючи будинок та його мешканців від неприємностей.

Коли старші приходять з церкви з освяченими гілочками верби, вони жартома удають, що б'ють дітей та промовляють "не я б'ю, верба б'є". Той, кого "б'ють", має спитати: "яка верба?", а людина з гілочками відповідає "святая".

Що заборонено на Вербну неділю

Найважливіша заборона, звичайно ж, стосується тих самих гілочок верби. Зазвичай люди обрізають їх на світанку напередодні, у суботу. Але в жодному разі не можна обрізати їх з дерев, що знаходяться біля цвинтаря, або в яких є дупла.

У Вербну неділю не можна лаятися, лихословити та навіть думати про погане.

Заборонено святкувати з "розмахом" – пити алкоголь та галасувати й веселитися.

Категорично не можна працювати, прибирати та навіть готувати.

Не можна вживати м'яса та не пісних продуктів, щоправда, цього дня дозволяється їсти рибу та пити червоне вино.

Вважається, що у Вербну неділю не можна фарбувати та мити волосся аби не накликати лиха та хвороб.

А ще не можна шити, в'язати, вишивати.

Заборонені й городні роботи.

Також діє заборона на відвідування кладовищ.

Забобони

Цього дня освячені гілочки верби втикали у те місце на городі, куди мали висаджувати пшеницю, картоплю, чи інші овочі. Вважалося, що таким чином ви збільшите свої врожаї.

Якщо посадити квітку у Вербну неділю, вона має привернути багатство. Проте за нею треба буде дуже добре доглядати, оскільки якщо вона зав'яне, то гроші з хати пропадуть.

Розчісуючи волосся на Вербну неділю, треба примовляти: "Вода, йди в землю разом із головним болем". Потім гребінець кладуть у воду, миють його там, а цією водою поливають вербу.

Бездітним парам цього дня рекомендували зірвати "котики" з верби та носити з собою – це мало допомогти зачати дитину.

На Вербну неділю, вітаючися, віряни прикладали до лоба знайомих гілочку верби – щоб протягом року вони не хворіли.

А ще з верби робили різні цілющі відвари, які пили, або додавали у воду, в якій купали дітей.

Прикмети

В який бік дутиме вітер у свято, такими будуть майбутні літні дні.Якщо святкова неділя видалася теплою та сонячною – готуйся збирати багатий урожай фруктів.Якщо ж Вербна неділя видалася морозною, то ярові хліби гарні будуть.

Листівки на Вербну неділю

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