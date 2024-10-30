Верховна Рада не підтримала підвищення зарплат прокурорам у 2025 році

30 жовтня, Верховна Рада підтримала поправку до законопроєкту №155 "Про державний бюджет України на 2025 рік", скасувавши підвищення зарплати прокурорам на 3 мільярди гривеньу 2025 році.

Про це повідомив перший заступник керівника Комітету ВР з питань податкової та митної політики, народний депутат від фракції "Голос" Ярослав Железняк.

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"Тільки що зала все ж таки підтримала правку №155, яка підвищення зарплат прокурорам. За - 242", - написав він.

Це відбулося під час голосування у першому читанні правок до проєкту бюджету на 2025 рік.

Нагадаємо, Кабмін запропонував нову пенсійну реформу.

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