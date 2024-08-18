Ймовірно били 'Ісандером-К': росія двічі за ранок атакувала Київ

Вранці 18 серпня приблизно о 7 годині рф здійснила спробу атаки на Київ крилатими ракетами, ймовірно використовуючи "Іскандер-К". Ця атака відбулася через дві години після попередньої.

Про це інформує Київська міська військова адміністрація.

"За дві години після спроби завдати балістичного удару, приблизно о 07:00 ворог атакував Київ вже крилатими ракетами! Попередньо, тип озброєння на кшталт "Іскандер-К", – зазначено у повідомленні місцевої влади.

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У КМВА також повідомили, що після складних маневрів над кількома областями ракети намагалися вразити цілі з південного напрямку, але всі вони були успішно знищені силами ППО.

Пізніше у Повітряних Силах заявили, що у ніч на 18 серпня 2024 року ворог атакував балістичними ракетами із Курської та Воронезької областей, крилатими та керованими авіаційними ракетами, а також ударними БпЛА типу "Shahed".

В результаті протиповітряного бою зенітними ракетними військами Повітряних Сил, мобільними вогневими групами Сил оборони України та підрозділами радіоелектронної боротьби збито 13 повітряних цілей у межах Київської, Сумської та Полтавської областей:

2 балістичні ракети KN-23;

3 крилаті ракети (тип уточнюється);

8 ударних БпЛА "Shahed-131/136".

Також у ПС ЗСУ зазначили, що попередньо обійшлося без людських втрат та потерпілих.

18 серпня близько 05:00 росія втретє за місяць завдала балістичного удару по Києву. Місцева влада зазначає, що між кожною атакою спостерігається чіткий інтервал у шість днів.

Нагадаємо, 31 липня сили ППО відбили наймасованішу атаку росії на Україну від початку війни.

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