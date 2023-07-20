Вірянам пояснили, скільки разів потрібно хреститися перед входом у храм

Перед входом до храму віряни зазвичай тричі хрестяться з поклонами. Втім, це не є суворим правилом.

За словами доцента Київської духовної академії Андрія Музольфа, головне не те, скільки ми разів перехрестимося і скільки поклонів при цьому зробимо. Він каже, що у такому випадку благочестя зрівняється з "праведністю" фарисеїв.

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Доцент наголосив, що від поклонів та хрещення автоматично не буде жодної користі. За його словами, варто думати про Бога та пошану до нього.

Водночас для вірян цілком допустимо проходячи повз храм перехреститися та промовити коротку молитву. Зазвичай молитва має закликати ім'я святого, на чию честь освячена церква.

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