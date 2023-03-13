Речі, які не варто взагалі витягати з шафи: названі модні антитренди 2023

Експерти з моди назвали речі, які ви не повинні витягати з шафи цього року. Вони вважають їх антитрендовими й такими, що зіпсують ваш образ.

Зокрема, не варто у сезоні весна-літо 2023 носити джинси з відворотами. Це стосується як скіні, так і класичних моделей. Вважається, що такий елемент одягу виглядатиме старомодно.

Стилісти радять звернути увагу на штани або джинси максимальної довжини, щоб вони прикривали задню частину взуття.

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Не варто також надягати спідниці чи сукні з елементами дрібного плісування.

Зверніть увагу й на те, аби речі не були неонових кольорів та відтінків.

Нарешті вийшли з моди спортивні штани, які деякі модниці вдягали під взуття з підборами. Поєднання спортивних речей з більш елегантними та класичними елементами одягу хоч і зберігають популярність, проте саме спортивні штани та підбори відходять у небуття.

На жаль чи на щастя – з моди вийшли масивні кросівки, причому будь-яких кольорів. Їм на заміну прийшли топові нюдові кросівки на низькій підошві, що більше за формою нагадують кеди.

Модники та модниці будуть сумувати за гумовими сабо – кажуть, що крокси треба замінити на звичайні босоніжки чи легкі кросівки.

А ще стилісти кажуть, що варто відмовитися від верхнього одягу оверсайз.

Раніше Андре Тан назвав елемент одягу, який завжди буде виглядати стильно та модно.

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