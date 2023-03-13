Вещи, которые не стоит вообще извлекать из шкафа: названы модные антитренды 2023 года

Эксперты по моде назвали вещи, которые вы не должны вытаскивать из шкафа в этом году. Они считают их антитрендовыми и такими, что испортят ваш образ.

В частности, не стоит в сезоне весна-лето 2023 года носить джинсы с отворотами. Это касается как скинни, так и классических моделей. Считается, что такой элемент одежды будет смотреться старомодно.

Стилисты советуют обратить внимание на брюки или джинсы максимальной длины, чтобы они прикрывали заднюю часть обуви.

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Не стоит надевать юбки или платья с элементами мелкого плисса.

Обратите внимание и на то, чтобы вещи не были неоновым цветом и оттенками.

Наконец-то вышли из моды спортивные штаны, которые некоторые модницы одевали под обувь с каблуками. Сочетание спортивных вещей с более элегантными и классическими элементами одежды хоть и сохраняют популярность, однако именно спортивные штаны и каблуки уходят в небытие.

К сожалению, или к счастью – из моды вышли массивные кроссовки, причем любых цветов. Им на замену пришли топовые чудесные кроссовки на низкой подошве, больше по форме напоминающие кеды.

Модники и модницы будут скучать по резиновым сабо – говорят, что кроксы нужно заменить на обычные босоножки или легкие кроссовки.

А еще стилисты говорят, что стоит отказаться от верхней одежды оверсайза.

Ранее Андре Тан назвал элемент одежды, который всегда будет смотреться стильно и модно.

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