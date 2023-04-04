Весняний салат 'Табуле' з кускусом: покроковий рецепт приготування

Якщо вам хочеться навесні легкої та корисної страви, спробуйте приготувати ароматний салат з кускусом. Ця страва підійде як до обіду, так і для вечері.

Авторка кулінарного блогу Kate&Nora пропонує готувати цей салат до страв з рибою та м‘ясом. Вона поділилася "швидким" рецептом страви.

Які продукти підготувати:

Кускус – 2 склянки.

Свіжий огірок – 2 шт.

Помідор – 3 шт. (можна взяти 7-8 чері).

Кінза – пучок

М'ята – одна гілочка

Лимон – половина

Сіль – щіпка

Консервовані оливи – 10-15 штучок.

За бажанням можна додати редьку.

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Як готувати:

Кускус висипати в миску та залити окропом на 10 хв. Овочі та зелень помийте й обсушіть. Огірки та помідори поріжте квадратиками, зелень дрібно покришіть. До кускусу додайте зелень та овочі, заправте лимонним соком, присоліть, а зверху прикрасьте оливками.

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