Навесні пенсії та соцвиплати 'заморозять' частині українців: що відомо

Державний Ощадбанк нагадав своїм клієнтам, які отримують пенсії та соцвиплати на рахунки та картки, що термін дії їхніх карток закінчується 31 березня 2024 року.

Продовження відбувається автоматично для карт, термін яких спливає, починаючи з лютого 2022 року. "Якщо нова карта вже перевипущена, будь ласка, зверніться до відділення Ощадбанку для її отримання у зручний для вас час", – зазначили у фінустанові.

Також читайте: Деякі українці зможуть отримати надбавки до пенсії: як оформити

До 31 березня 2024 року картки, у яких закінчився термін дії, продовжать повноцінно працювати. Ними можна розраховуватись у торгово-сервісній мережі, знімати готівку в банкоматі та проводити всі необхідні операції.

Однак з 1 квітня ці функції будуть заморожені. Пенсії та соцвиплати продовжуватимуть надходити на рахунки, але українці не зможуть їх зняти, доки не пройдуть ідентифікацію та не отримають нову карту.

У Мінсоцполітики також попереджають пенсіонерів, що якщо вони не знімають виплати з картки протягом шести місяців, то пенсію можуть призупинити.

Щоб уникнути такої ситуації, потрібно хоча б раз на шість місяців проводити транзакцію пенсійною карткою. Можна просто поповнити рахунок або сплатити за комунальні послуги.

Щоб відновити виплати, пенсіонер має звернутися до Пенсійного фонду, щоб підтвердити свою особу.

"Після підтвердження особи виплата пенсії буде поновлена протягом 10 днів", - зазначається у повідомленні Мінсоцполітики.

Дізнайтеся також, хто з пенсіонерів може отримати 13 тисяч гривень.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Telegram-канал!