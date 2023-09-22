Ветеринари пояснили, що станеться з кішкою, якщо годувати її 'людською їжею'

Власники котів подекуди можуть балувати своїх улюбленців їжею, яку самі споживають. Це може бути ковбаса, молочні продукти, каші, картопля чи супи. Однак така "дієта" може скоротити життя тварині.

Ветеринари кажуть, що через неправильне годування коти можуть хворіти та почуватися недобре.

Зазначається, що у кішок травна система має спільні протоки з жовчного міхура та з підшлункової залози, потім вони входять у просвіт дванадцятипалої кишки, внаслідок чого велика ймовірність виникнення такого захворювання як "тріади".

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"Порушення функції одного органа втягує в патологічний процес ще і два інших.У кішок є відносна недостатність ферменту глюкоронілтрансферази, який бере участь в метаболізмімедичних препаратів", – пояснюють спеціалісти.

Додається, що відносна недостатність аргініну, що може призвести до підвищення рівня аміаку і, як наслідок, до ураження нирок та нервової системи.

Тому будь-яка їжа, що непридатна перетравитися у шлунку котів, може призвести до важкого захворювання.

Ветеринари зауважують, що кішку краще годувати спеціально приготованими для неї стравами, однак ніколи – їжею зі свого столу. Також не варто змішувати корми з людською їжею.

Кішкам не можна давати вироби з борошна, солодощі, ковбаси та копченості, а також жирні сорти м`яса, рибу, молочні продукти, смажену їжу.

"Таке харчування досить швидко може призвести до розвитку сечокам`яної хвороби, ожиріння", – додали експерти.

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