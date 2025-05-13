Віткофф і Келлог поїдуть до Стамбула для участі в переговорах між РФ та Україною - Reuters

Спеціальні представники США Стів Віткофф і Кіт Келлогг вирушать до Стамбула, щоб взяти участь у переговорах між Україною та Росією.

Президент США Дональд Трамп заявив напередодні, що розглядає можливість власної участі в цих переговорах, але деталей наразі не озвучив. Про це пише Reuters.

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З боку Росії офіційної інформації щодо участі Володимира Путіна поки не надходило.

Нагадаємо, Трамп закликав Путіна припинити атаки по Києву та до заключення мирної угоди.

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