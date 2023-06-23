Візантійські хірурги у 14 столітті вміли лікувати переломи щелепи золотом, керуючись трактатами Гіппократа - вчені

Під час археологічних робіт на території грецького форту у Західній Фракії науковці знайшли останки візантійського воїна. Від нього залишився лише череп, який лежав в могилі п‘ятирічної дитини.

Про це пише Naked Science.

На думку вчених воїн загинув у 1380 роках під час нападу на Візантію турків-османів. Ймовірно його захопили, а потім обезголовили. Помер він у віці 35-40 років. Хтось таємно поклав його голову в чуже поховання.

Найцікавішим, що було у цьому черепі – це щелепа. Вона була зламана навпіл і залікована ще при житті людини.

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Травма була отримана за 10 років до смерті. Воїн потрапив до кваліфікованого лікаря: вивчення щелепи показало, що на ній є залишки тонкого дроту який закручувався навколо зубів під час загоєння кістки. Потім його видалили.

Ймовірно, дріт був золотим, адже на щелепі немає ніяких слідів. Срібло залишило б сірий наліт, мідь чи бронза – патину. Можна зробити висновок, що воїн мав високий статус, якщо міг собі дозволити золото.

На думку вчених, хірург, який лікував щелепу, можливо, слідував інструкціям Гіппократа, який написав у V столітті до нашої ери трактат про подібні травми.

Нагадаємо, археологи знайшли три затонулі кораблі на мілині Скерки у Середземному морі.

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