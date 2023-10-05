Смак осені: рецепт гарбузового соку з імбирем

Ідеальний напій для любителів гарбуза за рецептом від Shuba. Імбир додає напою пікантності.

Інгредієнти:

Гарбуз – 600 г

Яблука – 1 шт.

Лимон – 1 шт.

Корінь імбиру свіжий – 5 г

Мед – 30 г

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Спосіб приготування:

Фрукти та імбир очистіть. Наріжте. З лимона вичавіть сік.

Гарбуз, імбир і яблуко пропустіть через соковитискач. Додайте лимонний сік, мед і перемішайте. Відправте на 1 годину в холодильник.

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