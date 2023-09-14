Смачний та швидкий сніданок: Як приготувати пишні бананові оладки

Якщо ви шукаєте ідеальний спосіб розпочати день і при цьому насолодитися вдома в спокої разом із вашими близькими, то бананові оладки – це те, що вам потрібно. Ця страва поєднує в собі пухкість всередині та хрумкість ззовні, роблячи її ідеальним вибором для ранкового сніданку.

А ще, вона виходить ніжною та корисною, навіть якщо ви вирішите приготувати її з цілозернового борошна, пише сайт Shuba. А для тих, хто бажає збільшити вміст клітковини та рослинного білка, пропонується подавати оладки з медом чи арахісовою пастою. І навіть останню можна приготувати вдома, зберігши максимум корисних речовин.

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Інгредієнти:

1 банан

300 г пшеничного борошна

1 склянка кефіру (2,5%)

1 куряче яйце

2 ст. ложки цукру

10 г ванільного цукру

12 г розпушувача тіста

20 г вершкового масла (73% жиру)

4 ст. ложки соняшникової олії

У глибокій мисці просійте пшеничне борошно та додайте розпушувач тіста, ванільний цукор, потім добре перемішайте всі інгредієнти.

Почистьте банан і наріжте його на невеликі шматочки. У окремій посудині використовуйте блендер, щоб розмити куряче яйце разом з цукром і розтопленим вершковим маслом. Потім додайте кефір і шматочки банана, і змішайте все до однорідності.

Повільно об'єднайте суміш борошна і бананової маси, ретельно перемішуючи, щоб уникнути утворення грудочок.

Розігрійте сковороду та додайте соняшникову олію. За допомогою столової ложки беріть тісто і викладайте його на сковороду, утворюючи оладки. Смажте їх до золотистої скоринки з обох сторін.

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