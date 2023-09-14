Смачний та швидкий сніданок: Як приготувати пишні бананові оладки
Якщо ви шукаєте ідеальний спосіб розпочати день і при цьому насолодитися вдома в спокої разом із вашими близькими, то бананові оладки – це те, що вам потрібно. Ця страва поєднує в собі пухкість всередині та хрумкість ззовні, роблячи її ідеальним вибором для ранкового сніданку.
А ще, вона виходить ніжною та корисною, навіть якщо ви вирішите приготувати її з цілозернового борошна, пише сайт Shuba. А для тих, хто бажає збільшити вміст клітковини та рослинного білка, пропонується подавати оладки з медом чи арахісовою пастою. І навіть останню можна приготувати вдома, зберігши максимум корисних речовин.
Читайте також: Господині розповіли рецепт омлету з кабачками на сніданок
Інгредієнти:
- 1 банан
- 300 г пшеничного борошна
- 1 склянка кефіру (2,5%)
- 1 куряче яйце
- 2 ст. ложки цукру
- 10 г ванільного цукру
- 12 г розпушувача тіста
- 20 г вершкового масла (73% жиру)
- 4 ст. ложки соняшникової олії
У глибокій мисці просійте пшеничне борошно та додайте розпушувач тіста, ванільний цукор, потім добре перемішайте всі інгредієнти.
Почистьте банан і наріжте його на невеликі шматочки. У окремій посудині використовуйте блендер, щоб розмити куряче яйце разом з цукром і розтопленим вершковим маслом. Потім додайте кефір і шматочки банана, і змішайте все до однорідності.
Повільно об'єднайте суміш борошна і бананової маси, ретельно перемішуючи, щоб уникнути утворення грудочок.
Розігрійте сковороду та додайте соняшникову олію. За допомогою столової ложки беріть тісто і викладайте його на сковороду, утворюючи оладки. Смажте їх до золотистої скоринки з обох сторін.
Радимо також звернути увагу на рецепт кабачкових оладок з сиром.
Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Телеграм-канал!