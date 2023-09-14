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Вкусный и быстрый завтрак: Как приготовить пышные банановые оладьи

Игорь Романько

Как сделать оладьи из бананов

Если вы ищете идеальный способ начать день и при этом насладиться дома в покое вместе с вашими близкими, то оладьи банана – это то, что вам нужно. Это блюдо сочетает в себе рыхлость внутри и хрусткость извне, делая ее идеальным выбором для утреннего завтрака.

А еще, она получается нежной и полезной, даже если вы решите приготовить ее из цельнозерновой муки, пишет сайт Shuba. А для желающих увеличить содержание клетчатки и растительного белка предлагается подавать оладьи с медом или арахисовой пастой. И даже последнюю можно приготовить дома, сохранив максимум полезных веществ.

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Ингредиенты:

  • 1 банан
  • 300 г пшеничной муки
  • 1 стакан кефира (2,5%)
  • 1 куриное яйцо
  • 2 ст. ложки сахара
  • 10 г ванильного сахара
  • 12 г разрыхлителя теста
  • 20 г сливочного масла (73% жира)
  • 4 ст. ложки подсолнечного масла

В глубокой миске просейте пшеничную муку и добавьте разрыхлитель, ванильный сахар, затем хорошо перемешайте все ингредиенты.

Почистите банан и нарежьте его на маленькие кусочки. В отдельном сосуде используйте блендер, чтобы размыть куриное яйцо вместе с сахаром и растопленным сливочным маслом. Затем добавьте кефир и кусочки банана и смешайте все до однородности.

Медленно объедините смесь муки и банановой массы, тщательно перемешивая во избежание образования комочков.

Разогрейте сковороду и добавьте подсолнечное масло. С помощью столовой ложки берите тесто и выкладывайте его на сковороду, образуя оладьи. Жарьте их до золотистой корочки с обеих сторон.

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