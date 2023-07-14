Смачний перекус по-грецьки: рецепт салату панцанелла з кавуном та фетою

Салат панцанела з медом і кавуном є сумішшю грецької та італійської кухні. Його можна готувати як повноцінну страву, а також для перекусу.

Інгредієнти:

Черствий хліб – 15 г

Томати – 4 шт.

Перець червоний солодкий – 1 шт.

Цибуля червона ріпчаста – 1 шт.

Огірок свіжий – 1 шт.

Кавун – 80 г

Оливки чорні без кісточки – 3 ст. л.

Сир фета – 4 ст. л.

Базилік, гілочка – 5 г

Мʼята – 5 г

Мед – 2 ст. л.

Сіль – за смаком

Перець чорний мелений – за смаком

Для заправки

Грецький йогурт – 1 ст. л.

Оливкова олія – 2 ст. л.

Лимон, сік – 1 ст. л.

Орегано сушене – 1/2 ч. л.

Сіль – за смаком

Перець чорний мелений – за смаком

Спосіб приготування: Швидкий угорський салат з огірка за 10 хвилин: простий рецепт

Спосіб приготування:

1. Кавун наріжте кубиками, хліб подрібніть на шматочки або візьміть сухарики. Помідори, цибулю й огірки наріжте. Викладіть усі інгредієнти за вийнятком фети в миску.

2. Всі інгредієнти для заправки змішайте в невеликій банці та струсіть. Додайте заправку для салату та перемішайте.

3. Розкришіть фету та посипте салат зверху, збризніть медом, додайте сіль і перець.

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