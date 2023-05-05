Смачний сніданок за 100 гривень на трьох людей: які страви можна приготувати

Якщо ви не маєте часу на приготування сніданку, є кілька ідей, як готувати швидко та ще й бюджетно. Пропонуємо вам варіанти страв, які не лише швидко готувати, а й бюджетно, наприклад, сім'я з трьох людей може вкластися у 100 гривень.

Ось рецепти смачних страв, які можна готувати просто й не дорого:

Гречані млинці. Вам знадобиться 200 грамів гречаного борошна, 60 мл води, 1 ч. л. розпушувача, щіпка солі та два яйця.

Яйця треба збити з сіллю у піну, влити води та насипати розпушувач, знову перемішати й поступово додати гречаного борошна. Ці млинці можна смажити навіть без олії. Але якщо не маєте антипригарної сковорідки, то додайте до тіста столову ложку олії. Смажте на гарно розігрітій пательні з обох боків по 4 хв. Подавайте зі сметаною, або улюбленим варенням.

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Омлет із замороженою сумішшю овочів. Вам знадобиться 3 яйця, 100 грамів будь-яких подрібнених овочів, щіпка солі та 2 ст. л. олії. На пательню влийте олію та обсмажте в ній шматочки овочів, накрийте кришкою на 5-7 хв, аби вони пропарилися. Тим часом збийте яйця, посоліть та вилийте зверху на овочі. Смажте овочевий омлет з обох боків на середньому вогні по 5-7 хв.

Сендвічі з яєчним салатом. Для салату потрібні яйця, майонез, зелень, можна також додати огірок або помідори. Сендвічі можна зробити з чорного хліба, що дешевший та ситніший.

Овочевий салат. Можна приготувати з різних овочів, які є у вас в холодильнику. Наприклад, з помідорів, огірків, моркви, капусти, печериць та зелені. Для заправки можна використовувати рослинну олію та лимонний сік.

Вівсяна каша з ягодами. Вівсяні пластівці проваріть у воді, чи молоці. Коли каша охолоне, додайте заморожених ягід, або родзинок – на ваш смак.

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