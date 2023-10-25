Власниця сироварні пояснила, як правильно зберігати сир: довго буде свіжим

Тверді сири, такі як чеддер, у більшості випадків мають відносно тривалий термін зберігання. Але після розгортання він може швидко зіпсуватися навіть у холодильнику.

Хоча молочний продукт достатньо нещільно загорнути в оригінальну упаковку на кілька днів, щоб подовжити термін його придатності після цього, потрібно трохи більше зусиль. Про це розповіла власниця сироварні Патриція Майкельсон, повідомляє Express.co.uk.

Її головною порадою було використовувати цілі кубики цукру. Також сир потрібно загорнути у дві упаковки.

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Власниця сироварні радить використовувати вощений папір або пергамент для випікання для першої обгортки. А тоді сир треба покласти у пластиковий контейнер, вистелений зволоженим кухонним рушником.

Патриція порекомендувала звільнити для нього місце на верхній полиці холодильника, де температура найкраще регулюється.

Кубики цукру регулюють вологість всередині коробки, що допомагає зберегти сир свіжішим. З часом вони розтануть, і їх слід замінити.

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