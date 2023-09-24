Власників авто можуть позбавити субсидії: роз'яснення ПФУ

Українські власники автомобілів можуть зіткнутися з обмеженнями при отриманні субсидій на комунальні послуги, як стверджує Пенсійний фонд України.

Читайте також: Хто з українців має можливість отримати 800 грн надбавки до пенсії

Про це вони написали у своєму повідомленні, опублікованому на сторінці у Facebook. Згідно з цією інформацією, доступ до субсидій на комунальні послуги може бути наданий тільки в тому випадку, якщо в сім'ї або домогосподарстві єдиного споживача комунальних послуг є один транспортний засіб.

Важливо відзначити, що в цьому визначенні не враховуються мопеди та причепи. Більше того, транспортний засіб повинен мати вік понад 5 років від дати випуску.

У випадку, якщо конкретний член сім'ї має власність щонайменше один автомобіль, в якого менше ніж 5 років від дати випуску, або якщо є два або більше автомобілі віком до 15 років, то такий домогосподар не буде зарахований до категорії отримувачів субсидій.

Однак, якщо сім'я має у власності два або більше автомобілі віком більше 15 років, то в цьому випадку вони можуть претендувати на отримання субсидій на комунальні послуги.

Ці нові правила спрямовані на більш ефективне та об'єктивне призначення субсидій, що дозволить забезпечити кращий розподіл соціальних виплат серед населення та зменшити незаслужене отримання державної підтримки.

Нагадаємо, експерт з питань соціальної політики Андрій Павловський розповів, чи зміниться розмір мінімальної пенсії до кінця 2023 року.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Телеграм-канал!