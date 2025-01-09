Власників газових лічильників попередили про обов'язкову процедуру, яку слід виконати

Власники газових лічильників зобов’язані вчасно проводити їх повірку. Цю процедуру виконує кваліфікований фахівець.

Періодична повірка лічильника забезпечує його точну роботу, зазначає UAportal із посиланням на Держпродспоживслужбу. Без регулярної повірки лічильник може почати показувати некоректні дані, що призведе до зайвих витрат на комунальні послуги.

Варто усвідомлювати, що з часом будь-які пристрої зношується. Фахівець обстежить лічильник і надасть висновок щодо його технічного стану.

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У разі потреби прилад можуть замінити. Оператор газорозподільних мереж зобов’язаний заздалегідь повідомити споживача про проведення повірки.

"На період зняття лічильника газу для проведення періодичної повірки оператор газорозподільних систем встановлює лічильники газу з обмінного фонду", – зазначає Держпродспоживслужба.

Варто зазначити, що повірка лічильника здійснюється безкоштовно, оскільки її вартість уже врахована в тарифі, який споживач оплачує за послуги розподілу газу.

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