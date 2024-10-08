Власники бойлерів можуть переплачувати за комунальні послуги: про що йдеться

Центр комунального сервісу нагадує про важливі правила для власників бойлерів, недотримання яких може призвести до надмірних витрат на комунальні послуги.

Мешканці квартир, які встановили бойлери та не користуються централізованим гарячим водопостачанням, зобов'язані регулярно подавати показання лічильників. Це необхідно робити щомісяця, навіть якщо споживання води не змінилося. Про це пише expert.in.ua.

Ці вимоги запроваджено для забезпечення точності розрахунків за водопостачання та водовідведення.

Комунальні служби застерігають: якщо вчасно не надати дані лічильників, нарахування у рахунку здійснюватимуться на основі показань загальнобудинкового лічильника або за встановленими нормативами. Це суттєво підвищує ймовірність переплати за послуги.

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Є кілька способів передати показання лічильника:

через персональний кабінет на веб-сайті ЦКС;

у особистому кабінеті на порталі "Київводоканалу";

в особистому кабінеті на сайті "Київтеплоенерго";

за допомогою мобільного додатку Комуналка;

зателефонувавши до Call-центру: (044) 247-40-40 або на мобільні номери;

на безкоштовну гарячу лінію: 0-800-404-407 (з мобільного);

використовуючи чат-боти у Viber та Telegram.

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