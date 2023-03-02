Влада Брянщини забрехалась з нападом 'української ДРГ': оживають 'вбиті', змінюється інформація про учасників (подробиці)

У четвер, 2 березня, російські ЗМІ та Телеграм-канали повідомили, що нібито в Брянській області "вороже українське ДРГ" напало на два населені пункти регіону. Однак з самого початку у росіян щось пішло не за планом.

UAportal зібрав повідомлення з російських пабліків та медіа, аби хоч якось відтворити хронологію подій. Принагідно нагадаємо, що нагадаємо, в ОК "Північ" повідомляли про можливу провокацію росіян ще тиждень тому.

Що ж сталося на Брянщині, версія російської сторони

Приблизно о 10:30 російські Телеграм-канали опублікували наступну інформацію: "На територію Брянської області проникла диверсійна група та обстріляла автомобіль. Загинув чоловік, поранена десятирічна дитина". Спочатку повідомлялося, що підстрелили дівчинку – їй начебто вистрілили у спину. Також повідомили, що дитина загинула (потім вона оживе та виявиться хлопчиком Федором).

Деякі ЗМІ почали писати, що обстріляли шкільний автобус, потім згадали, що діти навчаються дистанційно.

Губернатор області Олександр Богомаз заявив: "Сьогодні з України на територію Климівського району до села Любечани проникла ДРГ. Диверсанти здійснили обстріл автомобіля, що рухався. Внаслідок обстрілу один мешканець загинув, поранено десятирічну дитину. Зараз дитина доставлена до лікарні, їй надається вся необхідна допомога. Збройними силами російської федерації ведуться всі необхідні заходи щодо ліквідації диверсійної групи".

Вже за 20 хвилин російські пабліки написали наступне: "Близько 50 диверсантів взяли до заручників мешканців села Сушани". Не забули росіяни вказати, що на "членах ДРГ" були жовті пов'язки, а ще вони мали зброю та – увага! – листівки (потім диверсантів стало 80, а згодом і взагалі сотня).

"За попередніми даними, група з 50 озброєних людей із жовтими пов'язками зайшла на територію селища у Брянській області та взяла у заручники частину жителів. Інші змогли втекти, інші закрилися у своїх будинках. У заручниках перебувають як мінімум чоловік, жінка та двоє дітей".

За кілька хвилин телеграм-канал Baza повідомив: "У прикордонному селищі Сушани у Брянській області триває бій, чути вибухи. За попередніми даними туди зайшла група диверсантів. Мешканці ховаються по підвалах та погребах, у селі чути вибухи".

Також начебто у Сушанах було підірвано електропідстанцію та газову станцію.

А ще: "Декілька людей взято в заручники в магазині в селі Любечани у Брянській області".

Зазначалося, що обидва села в Брянській області," куди могли проникнути диверсанти", знаходяться прямо на кордоні з Україною. Між ними відстань – "20 хвилин машиною".

Також Baza опублікувала розповідь мешканки Климівського району Брянської області:

"Сьогодні близько 9 ранку кілька десятків людей у чорній формі із жовтими пов'язками зайшли на територію області. Дорогою машина везла дітей до шкільного автобуса — диверсанти напали на автомобіль і розстріляли його. Водій загинув одразу, хлопчик, який сидить усередині, отримав поранення та допоміг двом дівчаткам, які їхали разом із ним, вибратися з машини. Диверсанти захопили два будинки в Сушанах, взяли в полон багатьох мешканців, решта сидять у підвалах. Також у полон до диверсантів потрапив фельдшер із сусіднього села Новий Ропськ — він повертався машиною з нічної зміни".

Потім з'явилося офіційне повідомлення ФСБ рф про події у Брянській області:

"У прикордонному Климівському районі Брянської області ФСБ росії та приданими силами Міністерства оборони російської федерації проводяться заходи щодо знищення озброєних українських націоналістів, які порушили державний кордон".

Потім пабліки на росії продовжили свою маячню: "За розповіддю дітей, у машині був водій і троє хлопців: хлопчик Федір із третього класу та дві дівчинки, Злата та Олена. Дітей везли із села Брахлів до Нового Ропська — там їх мав забрати шкільний автобус. Дорогою на них несподівано напала група невідомих чоловіків — водій загинув одразу, а Федір отримав поранення у груди. Проте він допоміг вибратися дівчаткам, сказав їм ховатися у лісі. Пізніше поранений хлопчик зміг зловити машину на тій же дорозі — вона забрала дітей якомога далі від місця нападу. Федорові одразу ж викликали швидку. За словами лікарів, уламок чи куля пройшла вздовж ребра. Хлопцеві вже провели операцію, зараз його життю нічого не загрожує" (тобто дівчинка стала хлопчиком та воскресла).

Тепер повідомляють, що путін найближчим часом проведе екстрене засідання Ради безпеки рф у зв'язку зі зйомками гостросюжетного бойовика в Брянській області. Але й цю інформацію вже спростував прессекретар путіна.

А російські пабліки тим часом пишуть: "Заяви в екстрені служби нібито від імені місцевих жителів про "десятки диверсантів", "підриви інфраструктури" та "безліч заручників" міг робити Центр інформаційно-психологічних операцій ЗСУ, щоб створити паніку та заплутати відомства, про це нам повідомило джерело в адміністрації Брянської області".

До речі, "заручник фельдшер" вже вдома.

Тим часом "Російський Добровольчий Корпус" записав відео з Брянської області, в якому заявив: "Прямо зараз ви можете побачити новини про "українські ДРГ". Все це брехня кремлівських пропагандистів. Російський Добровольчий Корпус прийшов до Брянської області, щоб показати співвітчизникам, що надія є, що вільні російські люди зі зброєю в руках можуть боротися з режимом".

В Україні командування "Північ" заявило, що нічого не знає про інциденти у прикордонних російських областях.

Командування опублікувало нагадування про те, що "ворог може вдаватися до провокацій та намагатися дискредитувати ЗСУ".

Нагадаємо, у січні російське ІПСО запускало фейк про смерть козака Гаврилюка, а він виявився живим.

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