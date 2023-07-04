Вологий рушник та правильне використання кондиціонера: Як охолодити автівку влітку

Літні поїздки на автомобілі не завжди приносять задоволення через спеку, яка може панувати в салоні. Однак, є простий лайфхак з кухонним рушником, який може допомогти вирішити цю проблему.

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Розташування рушника належним чином може підсилити ефект від роботи автомобільного кондиціонера. Для цього вологу тканину треба розмістити на решітці, звідки виходить охолоджене повітря. Випаровування вологи з рушника прискорює процес зниження температури в салоні. Проте потрібно забезпечити постійну вологість рушника, оскільки сухий рушник не дасть бажаного ефекту.

Також експерти з автомобілів надали декілька порад щодо правильного використання автомобільного кондиціонера:

Не вмикайте охолодження одразу після сідання в автомобіль. Спочатку провітріть салон, щоб він не був надмірно нагрітим, а потім проїдьте декілька хвилин з відкритими вікнами перед увімкненням кондиціонера; Настройте температуру кондиціонера правильно. Виберіть режим поступового охолодження салону, що допоможе зекономити паливо. Також рекомендується встановити температуру на 5-6 градусів нижче або вище температури повітря на вулиці, щоб уникнути різкого перепаду температур, що може негативно вплинути на організм; Не направляйте струмінь кондиціонованого повітря безпосередньо на водія або пасажирів. Краще направити його вгору, щоб прохолода рівномірно розповсюдилася по всьому салону; Регулярно обслуговуйте кондиціонер. Своєчасна заміна фільтрів та ремонт допоможуть підтримувати кондиціонер у робочому стані.

Раніше ми писали про цікаві і незвичні способи охолодження влітку. Наприклад, в Індії використовують спеціальні килимки, виготовлені з рослини, відомої як "ветівер". Ці килимки постійно зволожуються водою, яка випаровується і охолоджує приміщення.

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