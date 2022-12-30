Закоханий Роббі Вільямс розповів про спробу вкласти в ліжко Кайлі Міноуг у юності

Британський співак Роббі Уіяльмс згадав, як намагався закрутити роман із колегою по сцені з Австралії, співачкою Кайлі Міноуг. Про це колишній соліст гурту Take That, розповів у коментарі для DJ Скотт Міллс на Radio 2.

Як пише The Sun, він назвав Кайлі найбільшим коханням. Але, на його думку, він упустив усі шанси на розвиток відносин із королевою австралійської поп-музики.

48-річний артист згадав спілкування з Кайлі Міноуг та виступ у дуеті з композицією “Kids” у 2000 році.

За його словами, на той момент він почував себе дуже сором'язливим і поводився як закоханий підліток.

"Все зіпсувалося […], коли мені було 13 років, коли я був поряд з нею. Це було схоже на дівчину на рік старший за мене." Я не знаю, як із такою говорити! Але воно моє кохання, моє кохання з усіх закоханих", - розповів Вільямс на радіо.

Роббі також згадав про сенсаційний відхід з Take That у 1995 році під час їхнього світового турне.

"Я думаю, що у мене був нервовий зрив, мій перший із багатьох", - вважає артист.

1996 року, невдовзі після заяви Роббі Вільямса про звільнення, група розпалася. Інші учасники Take That теж пустилися в самостійне плавання, але перевершити колишній успіх вдалося лише в нього.

Відомо, що з того часу Уіяльмс боровся з алкогольною та наркотичною залежністю, спростовував у пресі своє ставлення до гомосексуальності.

З 2010 року популярний артист одружений з Айдою Філд, якій зараз 43 роки.

17 вересня 2012 та у пари народилася дочка Теодора Роуз Вільямс. 27 жовтня 2014 року у родині з'явилося поповнення – Айда народила сина. Хлопчика назвали Чарлтоном.

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