Замість спеки - куртки: синоптикиня розповіла, що стало причиною нетипового холоду в червні

Хоча червень в Україні видався прохолоднішим, метеорологи не вбачають у цьому жодних погодних аномалій. Просто такий температурний режим виявився незвичним для більшості українців.

Про це в коментарі 24 Каналу повідомила Наталія Птуха, представниця Укргідрометцентру. За її словами, серйозних відхилень від кліматичної норми не зафіксовано.

Зокрема, у столиці середня температура червня була лише на 0,4 градуса нижчою за звичайну, що, за оцінками фахівців, вважається незначним відхиленням. Загалом по Україні температура впродовж червня залишалася в межах норми.

Читайте також: Коли і де очікувати аномальну спеку в Україні: прогноз погоди

Винятками стали окремі райони Сумської та Чернігівської областей, де середньомісячна температура була приблизно на 1 градус нижчою за багаторічні значення. Водночас у таких регіонах, як Закарпаття, Івано-Франківщина, Вінниччина та південна частина Одещини, навпаки – фіксувалися температури, вищі за норму на 1–2 градуси.

За словами Наталії Птухи, говорити про червень як про аномально холодний місяць – некоректно. Просто на тлі останніх років, коли більшість місяців демонстрували температури вище за норму, багатьом здалося, що цього літа також будуть сильні спеки. До того ж подібні очікування активно підігрівали деякі ЗМІ, іноді безпідставно нагнітаючи тривогу.

"Так, спекотні дні можуть траплятися, але я завжди підкреслюю: географічне розташування України зумовлює різноманітні погодні умови", – зазначила синоптикиня.

Вона також пояснила, що цьогоріч у червні переважали повітряні маси з північного заходу та півночі, що й стало основним чинником знижених температур у порівнянні з попередніми роками. Саме через це нових температурних рекордів зафіксовано практично не було.

Раніше ми розповідали, чи варто готуватися до аномальних температур і частих дощів у липні.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Telegram-канал!