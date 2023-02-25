У що краще врізатись, якщо неможливо уникнути ДТП

Далеко не завжди водій може контролювати ситуацію на дорозі. І навіть якщо він упевнений у своїх силах і не сумнівається у професіоналізмі, повністю виключати ризик дорожньої пригоди не можна. Однак і в такій неприємній ситуації залишається певний вибір. Так, наприклад, можна ухвалити рішення, куди і як краще врізатися, якщо ДТП неминуча. Розглянемо основні поради, які допоможуть уникнути плачевних наслідків.

Як діяти у разі неминучої аварії

Яка основна небезпека для водіїв на дорозі? Звісно ж, інші водії. Безумовно, є інші перешкоди у вигляді дорожніх знаків, бордюрів, парканів, стовпів та інших інженерних конструкцій. То куди краще врізатися, якщо аварія неминуча?

Вибираючи об’єкт на дорозі, який зможе прийняти на себе удар і пом’якшити наслідки зіткнення, слід дотримуватися простих принципів. Основний критерій полягає в наступному: яка можлива шкода здоров’ю та транспортному засобу. Враховуючи ці особливості, слід намагатися знайти щось найбільш м’яке та масивне – наприклад, снігова кучугура, якщо йдеться про холодну пору року.

Але і тут потрібно мати уявлення про те, наскільки безпечна така перешкода. Можливо ця купа снігу лежить давно і вже встигла покритися шаром льоду і може зіграти з вами злий жарт, ставши крижаним трампліном або своєрідною цегляною стіною, яка буквально розчавить автомобіль.

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Крім того, вкрай небажано вибирати для зіткнення бетонні конструкції (стовпи, опори) та дерева через збільшені властивості міцності і невелику точку зіткнення з машиною. Використовуйте для гальмування ці перешкоди виключно в тих випадках, якщо швидкість пересування мінімальна, а ймовірні наслідки вам зрозумілі.

Що стосується елементів дорожньої інфраструктури, то перетворювати їх на засіб зупинки автомобіля потрібно з обережністю. І хоч такі конструкції проєктуються з урахуванням максимальної взаємодії з кузовом транспортного засобу, найчастіше вони стають своєрідним амортизатором, відкидаючи врізану машину в інший бік, через що траєкторія її руху різко змінюється. До того ж дорожні огородження становлять небезпеку через високу ймовірність того, що їхня окрема частина відірветься і на кшталт списа проб’є кузов транспортного засобу.

Що стосується фронтальних аварій з легковими автомобілями, то на швидкостях до 60 км/год вони відносно безпечні за умови, що ви знаходитесь у відносно сучасному автомобілі з базовими засобами активної та пасивної безпеки (подушки, ремені тощо), а також пристебнуті . У будь-якому разі таке зіткнення хоч би збереже вам життя.

Але якщо вам назустріч мчить велика вантажівка, то незалежно від швидкості її руху, такого контакту краще всіляко уникати. Річ в тому, що вантажівка має значні розміри і масу, тому може просто розчавити вас.

Обман електронних систем безпеки

Якщо час для ухвалення рішення відсутній, необхідно приступати до гальмування у своїй смузі, намагаючись не врізатися у стовпи та дерева. До того ж багато автомобілістів на інстинктивному рівні прагнуть зберегти собі життя, забуваючи про пасажирів, що знаходяться в салоні.

Якщо у вашій машині є електронна система ABS, при різкому гальмуванні вона спробує зберегти керованість, що дозволить відкоригувати траєкторію руху, виходячи з ситуації. Якщо ви знаєте, що зустріч зі стовпом неминуча, зробіть так, щоб машина врізалася в нього лонжероном, а не центральною частиною кузова.

Загальні поради

Завжди намагайтеся передбачити дорожню обстановку, спостерігаючи за сусідами по потоку і намагаючись спрогнозувати подальші дії, оцінюючи маневри. Важливо навчитися запам’ятовувати основні правила та оцінювати, хто їде поблизу, на якій відстані та як швидко.

По можливості пройдіть курси контраварійної підготовки для відпрацювання навичок водіння, вироблення реакції та покращення маневрування. Ці вміння обов’язково стануть у нагоді в потенційно критичній ситуації, коли аварія неминуча.

Пам’ятайте, що на дорозі немає однакових ситуацій. Тому універсальні рецепти та рішення відсутні. Одна справа, коли ви уникаєте аварії на порожній трасі, і зовсім інша, якщо йдеться про неминуче зіткнення на жвавому міському проспекті.

Завжди дотримуйтесь безпечної дистанції. Намагайтеся не наближатися до автомобіля, що рухається перед вами на відстань, порівнянну з 4 секундами для гальмування. Якщо дистанція достатня, щоб встигнути скинути швидкість, швидше за все, вам вдасться загальмувати.

Дотримуйтесь акуратного стилю керування, щоб звести до мінімуму ризик небезпечних ситуацій. При адекватному швидкісному режимі без необдуманих перебудов ви зможете уникнути безлічі аварійних подій.

Будьте холоднокровними. В екстремальних випадках важливо не розгубитися та не піддатися паніці, закриваючи руками обличчя чи кидаючи кермо. Важливо діяти раціонально та без емоцій. За такого підходу шанси зберегти життя собі та пасажирам суттєво зростуть.

Якщо ви не здатні відключати емоції і при керуванні стаєте гіперчутливими, а в стресових умовах зовсім губитеся, можливо, вам потрібно набратися навичок у досвідченого інструктора і пройти своєрідні курси підвищення кваліфікації, у тому числі відпрацювати навички контраварійної підготовки.

Нагадаємо, є кілька помилок, які завдають шкоди коробці передач, їх дуже часто допускають не тільки новачки, але і вже цілком досвідчені автомобілісти.

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