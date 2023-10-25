У Флориді знайшли гібридних пітонів, що 'воюють зі зміями' (фото)

Дослідники виявили, що гібриди бірманських та індійських пітонів, які є інвазивними в Еверглейдс, Флорида, можуть бути навіть більш пристосованими до цього середовища, ніж їхні батьківські види. Це робить проблему боротьби з цими пітонами ще складнішою.

Бірманські та індійські пітони походять з Азії, але були завезені до Флориди в 1970-х роках як домашні тварини. У 1992 році ураган Ендрю зруйнував завод для розведення пітонів поблизу Еверглейдс, випустивши невідому кількість змій у дику природу, пише IFLScience.

З того часу популяція пітонів швидко зростала. Ці змії є хижаками, які харчуються дрібними ссавцями, такими як кролики, опосуми та рисі. В результаті їхньої присутності популяції цих видів у Еверглейдс значно скоротилися.

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Гібридизація

У 2018 році дослідники з Геологічної служби США провели генетичний аналіз близько 400 бірманських пітонів, виловлених у Південній Флориді. Вони виявили, що щонайменше 13 змій були гібридами бірманських та індійських пітонів.

Це не є несподіванкою, оскільки ці два види є близькими родичами. Однак до цього дослідження не було жодних доказів того, що гібриди були успішними в дикій природі.

Переваги гібридизації

Гібриди можуть мати ряд переваг перед своїми батьківськими видами. Наприклад, вони можуть бути більшими, сильнішими або мати більшу витривалість. У випадку пітонів це може призвести до того, що вони будуть більш успішними хижаками та зможуть полювати на більшу здобич.

Нові виклики

Виявлення гібридних пітонів у Флориди є занепокоєнням, оскільки це означає, що популяція цих змій може бути ще більш стійкою до заходів контролю.

Дослідники продовжують вивчати гібридних пітонів, щоб краще зрозуміти їхню екологію та поведінку. Ця інформація може допомогти вченим розробити більш ефективні методи боротьби з цими інвазивними хижаками.

Виявлення гібридних пітонів у Флориди є серйозною проблемою. Ці змії можуть бути ще більш небезпечними для екосистеми Еверглейдс, ніж їхні батьківські види, пише видання. .

Дослідники продовжують вивчати гібридних пітонів, щоб краще зрозуміти їхню екологію та поведінку. Ця інформація може допомогти вченим розробити більш ефективні методи боротьби з цими інвазивними хижаками.

Раніше вчені знайшли змію, що здатна проковтнути максимально велику здобич.

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