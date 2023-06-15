У Франції знайшли розкішну могилу дитини, яка була похована на початку нашої ери

Під час робіт із збільшення аеропорту біля міста Клермон-Ферран археологи з Національного інституту превентивних археологічних досліджень (Inrap), Франція знайшли цікаве поховання немовляти, померлого на початку нашої ери. Дитина була похована у розкішній труні довжиною 80 см. На жаль, дерево, з якого вона була виготовлена не збереглося, але науковці натрапили на велику кількість металевих цвяхів від нього та декоративну металеву пластину.

Про це пише Inrap.

Крім того, археологи знайшли багато похоронних предметів: 20 глиняних посудин, ймовірно, з ритуальною їжею для померлого. Така традиція притаманна гало-римському періоду, у який немовля поховали. Дитина померла близько 30 року н.е, на момент смерті їй був приблизно рік.

Крім того, на місці поховання знайшли велику кількість останків тварин, наприклад, пів туші свині та кілька курей без голів. Також, тут знаходились мініатюрні вази та два скляні флакони, можливо, з косметикою чи ліками.

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Особисті речі, які знаходились у могилі, свідчили про заможне та шляхетне походження дитини. Про це говорить і мідна фібула – декоративна застібка для одягу. Також поблизу труни знайшли круглий залізний предмет діаметром близько 30 сантиметрів із вигнутим стрижнем, який, ймовірно, був примітивною іграшкою. Кінець іграшки був між лапами цуценяти, похованого в ногах дитини поза труною. На його шиї був розкішний нашийник, який прикрашали 15-ма бронзових аплікацій та дзвіночок. Цікавою знахідкою став молочний зуб старшої дитини, який можливо належав братові чи сестрі померлого немовляти.

Гало-римляни, як правило, ховали маленьких дітей поблизу сімейного будинку, без особливих почестей. Знайдене археологами поховання свідчить про приналежність дитини до еліти суспільства.

Нагадаємо, аихеологи, що ведуть розкопки в районі Саутуарк на півдні Лондона, виявили унікальний мавзолей римських часів зі стінами й підлогою, що добре збереглися.

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