У львівському музеї охочим пропонують самостійно потопити крейсер 'Москва' (відео)

У Музеї науки у Львові охочі можуть самостійно потопити відомий російський крейсер "Москва". Для цього там встановили спеціальний експонат з акваріумом.

Йдеться про корабель чорноморського флоту рф, який на початку повномасштабного вторгнення запропонував українським прикордонникам на острові Зміїний скласти зброю та здатися. Відео з експонатом опублікували на сторінці музею у Facebook.

Зазначається, що відвідати музей та власноруч потопити крейсер можна у Львові, у будь-який день тижня з 10:00 до 20:00 за адресою, вулиця Стрийська, 200а.

Відвідувачі музею також поширюють у мережі відео, на яких видно, як макет відомого крейсера йде на дно.

Зауважимо, крейсер "Москва" отримав серйозні пошкодження внаслідок пожежі і вибухів в ніч з 13 на 14 квітня. Повідомлялося, що російський флагман був атакований двома протикорабельними ракетами "Нептун". Водночас у Міноборони рф досі не підтвердили втрату корабля в бойових діях.

За оцінками експертів, втрата крейсера "Москва" стала найдорожчою за час війни росії проти України. Його залишкова вартість становила близько 750 млн доларів.

Нагадаємо, раніше на Одещині виявили кепки моряків із затонулого в Чорному морі крейсера "Москва".

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