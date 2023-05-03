Під час коронації Чарльза ІІІ використають унікальну реліквію, пов'язану з Ісусом Христом: подробиці (фото)

6 травня у Великій Британії відбудеться коронація нащадка королеви Єлизавети II, її старшого сина Чарльза III. Вона стане першою подібною церемонією у країні за останні 70 років.

У Сполученому Королівстві ретельно готуються до свята. Зокрема, під час коронації Чарльза до церемонії залучать срібний хрест, що містить частинку так званого Істинного Хреста.

Це релігійна реліквія, що містить фрагмент хреста, на якому був розп’ятий Ісус Христос. Її подарував королю Папа Римський Франциск на честь його коронації.

Читайте також: Коронація Чарльза III: коли відбудеться та де дивитися пряму трансляцію

Чарльз III доручив включити цей фрагмент "Ісусового хреста" у Хрест Уельсу, який він раніше подарував храмові в Уельсі на честь його сторіччя.

Архієпископ Уельсу Ендрю Джон зазначив: "Для нас велика честь, що Його Величність вирішив відзначити наше сторіччя хрестом, який є водночас прекрасним і символічним". За його словами, дизайн цього хреста відповідає "нашій християнській вірі, нашій спадщині, нашим ресурсам і нашій прихильності до сталого розвитку".

"Ми також раді, що вперше його використаємо, щоб провести Їх Величності до Вестмінстерського абатства на Коронаційній службі", – додав архієпископ.

Видання CNN повідомляє, що в Єрусалимі вже освятили олію для помазання короля Чарльза III під час його коронації.

Довідково: Хрест Уельсу був розроблений майстром срібних справ Майклом Ллойдом і виготовлений із валлійських матеріалів: переробленого срібла з Королівського монетного двору в Лантрісанті; з валлійського сланцю та валлійської деревини. У його створенні брав участь і Чарльз, який власноруч вбив клеймо на срібний хрест.

Зворотний бік хреста прикрашений словами з останньої проповіді святого Давида, покровителя Уельсу, валлійською мовою: "Byddwch lawen. Cadwch y ffydd. Gwnewch y pethau bychain", що перекладається на: "Будьте радісними. Вірте. Робіть дрібниці".

Пропонуємо дізнатися, як виглядають символи королівської влади у Британії:

Нагадаємо, раніше королівська родина повідомила, яку страву обрав Чарльз III для своєї коронації. Також стало відомо, що піл час коронації використають "Камінь долі", що містить приховані символи та аномалії.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Telegram-канал!