Під час коронації Карла III у Британії використають 800-річний 'Камінь долі' (фото)

У Великій Британії 6 травня 2023 року відбудеться коронація Карла III як короля Сполученого Королівства та інших королівств Співдружності. Під час коронації використають "Камінь долі", що містить приховані символи та аномалії.

Камінь долі — це великий камінь прямокутної форми. Він використовувався під час коронації королів Шотландії в 13 столітті. Наразі його використовують під час коронації монархів Сполученого Королівства. У рамках сучасної церемонії камінь поміщають у коронаційне крісло, на якому сидить монарх.

Цей камінь був перевезений з Шотландії до Англії в 1296 році та не був повернутий на місце до 20 століття. Його історія до 13 століття невідома.

Читайте також: Вона так їх любила: Король Чарльз III виставив на аукціон коней Єлизавети II

Як пише LiveScience, попри 800-річну історію цього каменю, вчені Historic Environment Scotland лише нещодавно помітили ніколи раніше не задокументовані символи та інші аномалії на камені.

Зокрема, на камені знайшли пляму від мідного сплаву та залишки гіпсової штукатурки. Вони можуть свідчити що "Камінь долі" має невідомі аспекти своєї історії, які не зафіксовані в документах.

Вчені з Historic Environment Scotland, державного органу, який опікується каменем, виконали лазерне сканування артефакту та провели наукові тести, відкриваючи нову інформацію про нього. Так, під час сканування на камені були виявлені позначки, схожі на римські цифри. Вони включають три знаки у формі Х, за якими йде маркування, схоже на "V".

"Римські цифри раніше не були записані. Ми не знаємо, чому їх вирізали або що вони означають, але ми сподіваємося, що це буде область для подальших досліджень", – зазначив керівник відділу досліджень і зміни клімату в Historic Environment Scotland Юен Гіслоп.

Науковці допускають, що на різьбленні можуть бути навіть не римські цифри, а інші символи.

Зокрема, старший викладач кафедри археології в Університеті Глазго у Великобританії Юен Кемпбелл сказав: "Я думаю, що це сумнівні цифри — скоріше грубі хрести". Він підозрює, що вони були викарбувані на камені лише через деякий час після того, як його перевезли з Шотландії до Англії в 1296 році.

Дослідницька група також виявила пляму мідного сплаву на камені за допомогою рентгенівського флуоресцентного (XRF) аналізу, відносно неруйнівного методу, який працює шляхом вимірювання хімічного складу матеріалів, таких як гірські породи, мінерали та відкладення. Знахідка свідчить про те, що мідний або латунний предмет був покладений на камінь на певний період часу в якийсь момент його історії.

"Безумовно, більш важливим результатом є наявність мідної плями на поверхні", — прокоментував Кемпбелл. На його думку, це свідчить про те, що якийсь предмет, можливо, реліквія, наприклад дзвін святого, тривалий час знаходився на камені.

Аналіз також виявив наявність гіпсової штукатурки на "Камені долі". Це свідчить про те, що в якийсь момент артефакт міг бути виготовлений з гіпсу. Існування зліпка є неочікуваним, оскільки жодні записи не згадують про зліпок, зроблений з каменю.

У коментарі Live Science професор спадщини та збереження в Університеті Стерлінга Саллі Фостер сказав, що не зустрічав жодних історій або доказів того, що камінь був відтворений таким чином.

Хоча незрозуміло, як гіпсова штукатурка потрапила на камінь, останні сканування та тести полегшать науковцям вивчення каменю. "Камінь долі рідко пересувають, і вченим і громадськості нелегко дивитися на нього цілком, крупним планом або протягом будь-якого тривалого періоду", – додав Фостер.

Нагадаємо, раніше королівська родина повідомила, яку страву обрав Карл III для своєї коронації.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Telegram-канал!