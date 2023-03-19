У другій половині березня Землю накриють сильні магнітні бурі: названо небезпечні дати

У другій половині березня очікується кілька потужних магнітних бур. Вони можуть позначитися на самопочутті людини.

Бурі середньої активності очікуються вже 20-21 березня. Про це повідомляє meteoagent.com.

Магнітні бурі у березні 2023

20-21 березня – сонячна буря середньої інтенсивності.

– сонячна буря середньої інтенсивності. 22-25 березня – сонячна буря низької потужності.

– сонячна буря низької потужності. 26-27 березня – потужна сонячна буря.

– потужна сонячна буря. 28-31 березня – сонячна буря низької потужності.

Як магнітні бурі впливають на здоров'я

Магнітні бурі – збурення магнітного поля Землі, які виникають через спалахи на Сонці. Ці коливання негативно впливають на роботу систем зв’язку та здоров’я людини.

Найбільше відчуватимуть вплив сонячних сплесків метеозалежні люди. Тому до цих явищ треба готуватися заздалегідь, щоб не страждати від поганого самопочуття.

Як зробити вплив, що менше відчувати вплив магнітних бур

Дотримуйтеся кілька простих порад:

більше часу треба проводити на свіжому повітрі, гуляти;

не вживайте алкогольні напої та жирну шкідливу їжу;

їжте більше овочів та фруктів, пийте чисту воду;

мати спокійний та стабільний сон;

достатньо відпочивайте;

приймати контрастний душ, якщо немає проблем із судинами.

Нагадаємо, лікарі розповіли, чому звичка регулярно їсти желе без цукру може покращити стан вашого організму. Воно містить незамінні амінокислоти, будівельні блоки білків, які можуть принести велику користь для організму.

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