Водій в заторі може отримати штраф: що категорично заборонено робити

Дорожні затори – невіддільна частина життя мешканців великих міст. Щоб уникнути аварійних ситуацій, важливо знати, як поводитися в таких умовах.

Експерти наголошують на кількох ключових правилах, які допоможуть зберегти ваше життя та здоров'я.

Вас також зацікавить: За "неправильні фари" автовласники можуть залишитися без водійських прав: подробиці

Чого не можна робити в заторі:

Агресивна манера їзди: різкі маневри, обгони по узбіччю, порушення дистанції – все це неприпустимо в умовах обмеженого простору та підвищеної напруги.

Постійне гальмування: призводить до перегріву гальмівної системи та зниження її ефективності.

Різке гальмування перед повною зупинкою: такий маневр може спровокувати зіткнення з автомобілем, що рухається позаду.

Як правильно поводитися в заторі:

Дотримуйтесь безпечної дистанції: це дозволить вчасно зреагувати на зміну дорожньої обстановки. Увімкніть аварійну сигналізацію: це попередить інших водіїв про зупинку. Контролюйте швидкість: рухайтесь плавно, уникаючи різких прискорень та гальмувань. Будьте уважними: стежте за дорожньою обстановкою, сигналами інших водіїв та пішоходів.

Дорожні затори – це зона підвищеної небезпеки. Порушення правил дорожнього руху в таких умовах може призвести до серйозних аварій з людськими жертвами.

Нагадаємо, водії мають вмикати денні ходові вогні або ближнє світло фар не залежно від часу доби та пори року. Раніше денні ходові вогні, а в разі їх відсутності, ближнє світло фар, повинні були бути увімкнені з 1 жовтня по 1 травня.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Telegram-канал!