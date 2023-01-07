Військові пояснили, чи вплине підрив дамби у Сватовому на просування ЗСУ

Речник Східного угруповання військ Сергій Череватий розповів, що трапиться у випадку підриву російськими окупантами дамби на Сватівському водосховищі у Луганській області. За його словами, робота Збройних сил України буде дещо ускладнена.

Втім, для підриву дамби росіянам знадобиться час та підготовка. Про це Череватий сказав у ефірі телемарафону.

"Це ускладнить суттєво рух наших військ за потреби проводити там певні операції. І зрозуміло, що певну технологічну шкоду вона нанесе", – зазначив він.

Речник вказав, що підрив водосховища – це важкий технологічний процес. Зараз йому важко сказати, чи росіяни готові до такого кроку.

"Підрив будь-якою серозної споруди вимагає розрахунку, вимагає певної кількості вибухових речовин і фахово підготовлених спеціалістів. Тому на це потрібен певний час. Наскільки росіяни серйозно це намагаються зробити чи також роблять інформаційні вкиди – ми будемо бачити", – додав Череватий.

Він також наголосив, що бойові дії на лінії Сватове-Кремінна на Луганщині тривають. За його словами, російські війська перегруповуються і намагаються контратакувати, зокрема у районах населених пунктів Стельмахівка та Площанка. Втім, українські військові відбивають ворожі атаки та завдають втрат окупантам.

Нагадаємо, що командир батальйону "Волат", що входить у склад білоруських добровольців полку імені Кастуся Калиновського, Ян Мельников записав звернення з Бахмута на Донеччині. За його словами, наявність білорусів на фронті на стороні України показує, що не всі підтримують владу де-факто президента Олександра Лукашенка.

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