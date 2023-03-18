Військові показали епізод бою в районі Бахмута: відео від першої особи

Бої за Бахмут - у мережі показали бої з передової, відео від першої особи

Українські військові продовжують боронити землю від російських окупантів. Особливо гарячою точкою залишається Бахмут Донецької області.

У Telegram-каналі "Брати по зброї" показали реальні кадри стрілецького бою на Бахмутському напрямку. Там тривають запеклі бої.

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"Епізод бою від першої особи на передовій в районі Бахмуту", – йдеться у повідомленні.

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Нагадаємо, що українські військові продовжують наближати перемогу України, насипаючи окупантам свинцю. Так, ворожі позиції обстріляли зенітники 5 Окремої штурмової бригади та зафіксували все на відео.

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