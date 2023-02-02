Військовий експерт прокоментував спроби росіян захопити Бахмут

Військовий експерт, льотчик-інструктор та полковник ЗСУ в запасі Роман Світан прокоментував ситуацію на Бахмутському напрямку. За його словами, російські окупанти не покидають спроб захопити місто.

Він каже, що українські військові завдають по ворогах ударів з артилерії. Про це Світан розповів "24 Каналу".

Експерт зазначив, що коли окупанти потрапляють на певні майданчики, по них одразу ж починає працювати українська артилерія.

"Бахмут та Соледар розташовані біля річки Бахмутки – Соледар зі східного боку, Бахмут – з західного. За ними є, так зване, підвищення – старий гірський хребет. Донецький кряж – це старі гори. І там підвищення до 100 метрів над театром військових дій", – пояснив Світан.

З того району українська артилерія бачить Бахмут та Соледар як на долоні, тому знищує ворогів одразу.

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"Припустимо, прийшли окупанти на "Завод шампанських вин", відчули запах шампанського, а в цей час прилітає пакет нашої "гумдопомоги" 155-го калібру. І наступна партія росіян готується зайти на завод, щоб визначити, чи залишилось ще в бочках шампанське", – сказав він.

Водночас експерт зауважив, що окупанти не покидають спроб взяти Бахмут, обходячи в районі Курдюмівки у бік Часового Яру через Кліщіївку.

Також під Бахмутом значних втрат зазнає ПВК "Вагнер". Світан поділився, що там були знищені штурмові загони окупантів.

"Ми беремо цифри втрат зі зведень, які самі росіяни і складають. Також ми маємо дані власної розвідки. І вагнерівці не завжди потрапляють до офіційних зведень. Якщо грубо мовити, то ми визначаємо їхню кількість по розміру гори з тіл", – наголосив він.

За його словами під Бахмутом та Соледаром ліквідували близько десятків тисяч ворогів.

Нагадаємо, українські військові на Бахмутському напрямку знищили вантажний автомобіль окупантів разом з особовим складом. У вантажівці також перебували боєприпаси.

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