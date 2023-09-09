Військком пояснив, коли можуть мобілізувати непридатних до служби чоловіків

В Україні триває воєнний стан та мобілізація. На військову службу можуть прикликати чоловіків віком від 18 до 60 років.

Втім, деякі громадяни мають статус "непридатний до військової служби". Начальник Кременчуцького районного ТЦК та СП Роман Сушко в інтерв'ю виданню "Кременчуцький ТелеграфЪ" пояснив, за яких умов можуть мобілізувати таких чоловіків.

Зазначається, що ТЦК не може мобілізувати осіб з інвалідністю та непридатних до служби. Втім, є деякі нюанси.

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Якщо такі громадяни самі проявляють бажання служити, їх направляють на ВЛК. Тоді комісія вирішує, чи може людина нести службу.

"Якщо людина хоче служити, вона має написати заяву, інакше її не можна призвати. Аналогічно і з багатодітними військовозобов’язаними – призвати можуть, але тільки якщо така особа сама напише заяву", – пояснив Сушко.

Нагадаємо, раніше в Україні затвердили новий перелік захворювань та станів, згідно з яким оцінюється придатність до військової служби. Також за цим переліком впорядковано проходження служби обмежено придатними.

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