Воїни 110 ОМБр показали, як на ворожу зенітну установку 'зійшов благодатний вогонь' (відео)

Бійці 110 окремої механізованої бригади імені генерал-хорунжого Марка Безручка на одному з напрямків фронту з безпілотника помітили, де ворог сховав свою зенітну установку. Завдяки двом скидам з дрона ворожу техніку було знищено.

Кадрами ліквідації поділилися на Фейсбук-сторінці бригади. Можна побачити, як дон завис над зенітною установкою росіян та скинув боєприпас на неї. Він здетонував, але установка "вижила". Тож оператор дрона зробив ще один скид, який вже остаточно призвів до "сходження благодатного вогню" та ворожу техніку.

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"Ворог намагався сховати зенітну установку, але у воїнів 110 окремої механізованої бригади імені генерал-хорунжого Марка Безручка є дрони для розвідки та ураження. Яскраво палає!", – прокоментували наші захисники ці кадри.

Днями бійці 30-ї окремої механізованої бригади ім. князя Костянтина Острозького знищили ворожий розрахунок ПТКР "Корнет".

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