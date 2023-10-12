Воїни 92 бригади за допомогою FPV-дронів знищили техніки росіян на понад 6 млн доларів: відео

На Бахмутському напрямку фронту бійці 92-ї ОШБР імені кошового отамана Івана Сірка уразили 4 одиниці техніки противника: БМП-2, ВАТ (КамАЗ), Танк Т-80 та САУ 2С19.

Як повідомив командир роти безпілотних авіаційних комплексів "Ахіллес" Юрій Федоренко у своєму Telegram-каналі, рота ударних безпілотних авіаційних комплексів (РУБпАК) "АХІЛЛЕС" 92 ОШБр ім. кошового отамана Івана Сірка уразила 4 одиниці техніки противника FPV-дронами.

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Він показав відео роботи операторів безпілотників та додав, що загальна сума знищеної техніки росіян становила понад 6 мільйонів доларів.

Федоренко поінформував, що уражена БМП-2 коштувала 150 тис. доларів. Танк Т-80 – 4 млн доларів. САУ 2с19 коштує 1,6 млн доларів. Вартість вантажівки окупантів невідома.

Раніше стало відомо про потужний удар по російській секретній базі в Криму. Поблизу Джанкоя ракета влучила по секретній базі спецназу російського ГРУ. Унаслідок удару загинуло 26 окупантів, поранення отримали до 20 російських бойовиків.

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