Воїни ГУР повністю зачистили Вовчанський агрегатний завод та взяли полонених (відео)

У вівторок, 24 вересня, підрозділи Головного управління розвідки Міністерства оборони України успішно завершили складну спецоперацію з визволення Вовчанського агрегатного заводу від російських окупантів.
Як повідомили в ГУР, бійці спеціальних груп "Стугна", "Парагон", РДК, "Юнгер", БДК та "Терор" провели системну зачистку всіх 30 будівель заводу, знищивши окупантів та взявши в полон частину з них.
Окупанти перетворили завод на справжню фортецю, залучивши до його оборони свої найкращі підрозділи, зокрема бійців 45-ї бригади СпП повітряно-десантних військ. Противник активно використовував артилерію, ударні дрони, КАБ та важкі вогнемети "Солнцепьок", щоб зупинити просування українських сил.
Попри шалений опір ворога, українські розвідники продемонстрували високий професіоналізм та мужність. Бійці ГУР неодноразово вступали у контактні бої з противником, в тому числі й в рукопашну.
О 14:40 командир спецпідрозділу ГУР Тимур доповів начальнику ГУР Кирилу Буданову про успішне завершення операції.
У ГУР також показали фото з території заводу, яка була окупована російською армією: