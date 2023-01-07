Воїни ССО з мінометів чітко відпрацювали по російських окупантах під Бахмутом (відео)

Воїни Сил спеціальних операцій показали чергову філігранну роботу під час повномасштабної війни з росією. Так, українські захисники чітко відпрацювали по ворожим цілям під Бахмутом.

Відео опублікували в офіційному Telegram-каналі Сил спеціальних операцій Збройних Сил України. Такий результат можливий завдяки професійній роботі операторів ССО.

"Чітко по цілям відпрацьовують воїни ССО України під Бахмутом. На відео – результат професійної роботи операторів Сил спеціальних операцій, які з допомогою міномету зупиняють наступи росіян на підступах до міста", – йдеться у дописі.

Яка ситуація в Бахмуті Донецької області

У Бахмуті Донецької області ситуація стабільно напружена, але Збройні сили України тримають оборону. Про це розповів військовий з позивним "Киянин" у TikTok.

За його словами, тяжкі бої та штурми тривають як вдень, так і вночі. Ворог досі намагається просунутися до міста. Але лінія оборони тримається.

"Попри колосальні втрати, ворог намагається залізти до міста, але лінія оборони стоїть", – сказав захисник.

Крім цього, військовий попросив безпілотники Mavic 3, які виконують функції як розвідувальних, так і ударних БПЛА. За його словами, українські воїни мають достатньо озброєння та забезпечення, але потрібні безпілотники на цей напрямок.

"За місто не хвилюйтеся, у місті стоять наші підрозділи, місто підконтрольне Збройним силам України. Бахмут стоїть, Бахмут тримається. Було декілька "приходів" по нашій позиції, але дякувати Богу, все добре. Всі козаки на своїх місцях, всі тримають позиції. Тримаємо стрій, все буде Україна", – сказав "Киянин".

Нагадаємо, що Сили оборони України продовжують знищувати російських загарбників на різних напрямках. Попри те, що ворог намагається проривати оборону, ці наступи залишаються неуспішними на деяких напрямках. Так, зведена тактична група "Адам" показала свіженьке відео невдалої спроби наступу ворога на околицях Бахмуту.

Командир батальйону "Волат", що входить у склад білоруських добровольців полку імені Кастуся Калиновського, Ян Мельников записав звернення з Бахмута на Донеччині. За його словами, наявність білорусів на фронті на стороні України показує, що не всі підтримують владу де-факто президента Олександра Лукашенка.

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