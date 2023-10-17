Воїни ССО знищили дев'ять гелікоптерів і іншу техніку на аеродромах Бердянська та Луганська

ЗСУ знищили вертольоти та військову техніку окупантів у Бердянську та Луганську

Спеціальна операція під кодовою назвою "DRAGONFLY" були здійснена силами спеціальних операцій України. ЗСУ успішно завдавали ударів по аеродромах в тимчасово окупованих містах Бердянськ та Луганськ.

Спецоперації були спрямовані на вбивство ворожої авіації та знищення військової техніки, яка розташовувалася на цих аеродромах, а також на знищення складів боєприпасів. Про це повідомляють в офіційному Telegram-каналі ССО.

Читайте також: Українські військові знищили російську гармату, розроблену ще за часів Сталіна (ефектне відео)

За отриманою розвідувальною інформацією, ворожі сили використовували аеродроми в Бердянську та Луганську як бази для своєї авіації та спеціальної техніки. Оперативні дані підтвердили наявність там значної кількості військової техніки та боєприпасів.

Отримавши підтверджену інформацію, сили спеціальних операцій передали координати та необхідні дані Збройним Силам для подальших військових дій. У результаті вогневого удару в ніч з 16 на 17 жовтня ворожі війська зазнали серйозні втрати.

За останніми звітами, на аеродромах у Бердянську та Луганську було знищено:

Дев'ять гелікоптерів різних модифікацій.

Військову спецтехніку, яка розташовувалася на аеродромах.

Пускову установку ППО.

Склади боєприпасів.

Зазнано пошкоджень злітних смуг аеродромів.

Склад боєприпасів у Бердянську детонував до 4 ранку, а детонація у Луганську тривала до 11 ранку. Щодо втрат противника, звіти свідчать про десятки загиблих та поранених. Пошукові рятувальні операції тривають, і тіла досі дістають із-під завалів.

Раніше стало відомо про потужний удар по російській секретній базі в Криму. Поблизу Джанкоя ракета влучила по секретній базі спецназу російського ГРУ. Унаслідок удару загинуло 26 окупантів, поранення отримали до 20 російських бойовиків.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Телеграм-канал!